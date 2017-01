Kokosnuss nimmt ein Bad in Opa Jörgens Superdünger, der ihn über Nacht so groß werden lässt, dass alle ihn für seinen Vater Magnus halten. Eine ideale Tarnung, um am Vulkanausflug teilzunehmen. Denn dorthin darf Kokosnuss nicht mit. Weil er noch nicht gut genug fliegen kann, sagt Proselinde. Aber Magnus darf. Der ist sogar anerkannter Rettungsflieger. Na bitte! Jetzt kann Kokosnuss nur hoffen, dass er als Magnus keinen Rettungseinsatz fliegen muss.