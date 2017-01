Spannendes Spin-off der Serie 'Criminal Minds': Mit Gary Sinise, bekannt aus CSI: New York, als Leiter eines Spezialteams des FBI. Sie sollen US-Bürgern im Ausland zu Hilfe eilen, die in Verbrechen verwickelt sind. Zur Grundausstattung gehört auch ein eigener Flugjet mit allen wichtigen Geräten an Bord, der das Team an jeden Platz der Welt bringt. Jack Garrett ist Leiter des International Response Team. Diesmal untersucht Jack und sein Team den Fall zweier Studentinnen, die in Thailand verschwunden sind. Kurz bevor der Kontakt zu Laurah und Sarah abgerissen ist, haben die beiden den Landsmann Jeff kennen gelernt. Jeff wollte die jungen Frauen zu einem Trip nach Bangkok überreden. Somit macht sich I.R.T-Team auf den Weg nach Thailand, um nach den beiden Frauen zu suchen.