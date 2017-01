House of Cards Heute | ORF 1 | 23:45 - 00:40 Uhr | Politserie Infos

Mit fiesen Intrigen kämpft sich der US-Abgeordnete Frank Underwood an die Macht. Unterstützt wird der skrupellose und heuchlerische Politiker von seiner ebenso kaltblütigen Frau Claire: Frank Underwoods Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten gerät in Gefahr. Mit einem Ablenkungsmanöver versucht er seiner Widersacherin den Wind aus den Segeln zu nehmen. Claire hat eine Affäre - und Erfolg mit einer beeindruckenden Rede. (SV1) Untertitel: Chapter 49 Laufzeit: 55 Minuten Genre: Politserie, USA 2016 Regie: Robin Wright Folge: 10 FSK: 12 Schauspieler: Francis Underwood Kevin Spacey Claire Underwood Robin Wright Doug Stamper Michael Kelly Seth Grayson Derek Cecil Heather Dunbar Elizabeth Marvel Leann Harvey Neve Campbell