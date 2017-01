Der zehnjährige Rico leidet an ADS und bezeichnet sich selbst als "tiefbegabt". Er wohnt mit seiner Mutter in Kreuzberg und fühlt sich oft einsam. Als er den hochbegabten, aber ängstlichen Oskar kennenlernt, entwickelt sich eine wunderbare Freundschaft zwischen den beiden ungleichen Jungs. Zusammen begeben sie sich auf die Suche nach einem berüchtigten Kindesentführer. Doch während ihrer Mission ist plötzlich auch Oskar weg. Rico setzt alle Hebel in Bewegung, um ihn zu finden. (SV1)