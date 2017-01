Die gemütliche US-Kleinstadt Santa Rosa ist das perfekte Refugium für denjenigen, der Ruhe und Entspannung sucht. Für so jemanden wie Charlie Oakley, den schicken Großstädter mit dem vielen Bargeld. Dieser kündigt kurzerhand einen Besuch bei seiner Schwester Ann und deren Familie in Santa Rosa an. Oakleys Nichte, die denselben Rufnamen trägt, Charlotte "Charlie" Newton, freut sich sehr über den Besucher, fühlt sie sich doch nicht nur namentlich mit dem Onkel verbunden, sondern ihm geradezu seelenverwandt. Außerdem empfindet sie das Leben in Santa Rosa als langweilig und monoton. Der Besuch des vermögenden Verwandten bereitet der Familie große Freude - bis Nichte Charlie vom Verdacht eines Privatdetektivs erfährt, ihr liebenswürdiger Onkel könnte der gesuchte Serienkiller sein, der den Beinamen "der Lustige-Witwen-Mörder" trägt. Der Ermittler erzählt ihr, dass Charlie einer von zwei Verdächtigen sei, die die Polizei im Auge halte. Die Saat des Zweifels ist ausgesät, und Charlie macht sich auf die Suche nach Beweisen. Und tatsächlich: Das kluge Mädchen stößt auf Indizien und stellt den Onkel zur Rede. Dieser versucht, sie auf seine Seite zu ziehen, und verspricht, so bald wie möglich abzureisen, wenn sie nichts sagt. Als jedoch der zweite Verdächtige auf der Flucht verunglückt, ist für die Behörden der Fall abgeschlossen. Das Einzige, was Mörder Charlie noch gefährden könnte, ist die Aussage seiner Nichte. Das Mädchen muss sich nun ganz allein gegen den Onkel behaupten, der jetzt seiner Nichte nach dem Leben trachtet.