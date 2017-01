Das "Mascha-Speziale": Der Bär möchte hinter die Geheimnisse seines Brettspiels kommen, und Mascha will spielen. Aber muss sie dafür unbedingt dem Bären einen Stein wegnehmen?! Der Bär gibt ihr einen anderen, mit dem Mascha Hockey spielt und einen Riesenhunger bekommt. Als sie den Brei des Bären nicht will, kommt sie auf die Idee ihren eigenen Brei zu kochen. Der Bär geht derweilen nach draußen, wo er seine Ruhe hat. Hinterher wäre es ihm wohl lieber gewesen, er hätte Mascha nicht alleine im Haus gelassen. Der Waschtag: Mascha hat beschlossen, Mami zu spielen. Das Schwein vom Hof ist ihr Baby. Weil Mascha keine Milch zu Hause hat, fährt sie mit ihrem Baby zum Bären. Der hat gerade Waschtag. In ihrem Bemühen das Baby zu füttern, schmaddert Mascha sich immer wieder selbst voll. Der Bär zieht sie aus, stellt sie unter die Dusche, wäscht ihre Sachen und näht ihr etwas Neues zum Anziehen. Das geht etliche Male so. Schließlich hat der Bär die Nase voll.