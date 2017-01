Drei Mal hallt das Schiffshorn durch den Hafen von Palma de Mallorca. Dann setzen sich 70.000 Tonnen in Bewegung. Für den Kapitän, 600 Besatzungsmitglieder und 2.200 Passagiere beginnt ein Abenteuer auf hoher See. Zehn Tage, sieben Häfen und ganz viel Mittelmeer. Für die einen bedeutet das harte Arbeit, für die anderen ein großes Vergnügen. Der MDR hat Crew und Gäste begleitet und eine vierteilige Urlaubsdoku gedreht. Die Thüringer Ralf und Astrid Gutzeit sind Kreuzfahrt-Profis. Gemeinsam mit ihrem 14-jährigen Sohn Friedrich nutzen sie den Urlaub, um sich Land und Leute anzuschauen. Florenz, Capri, Barcelona - die beiden Bauingenieure interessieren sich besonders für alte Architektur. Sohn Friedrich ist davon nicht begeistert. Er würde lieber mal ausschlafen und auf dem Schiff Fußballspielen. Ob das wenigstens an seinem Geburtstag klappt? Kapitän Hoppert hat Besuch aus seiner Thüringer Heimat Schleiz. Seine Frau ist angereist, um übers Wochenende mitzufahren. Nach 41 Ehejahren freut sie sich noch immer auf jedes Wiedersehen. Neben Rettungsübungen, Bühnenauftritten, Besprechungen und der Arbeit auf der Brücke findet ihr Mann noch Zeit, um mit ihr etwas Besonders zu unternehmen. Der Geheimtipp in Neapel: Die angeblich älteste Pizzeria der Stadt. Doch wie geheim ist dieser Tipp wirklich? Außerdem mit dabei: Die 27-jährige Sarah aus Gotha, von Beruf Spaßvogel. Ihre Aufgabe ist es, die Gäste bei Laune zu halten und dafür zu sorgen, dass sich alle wohl fühlen. Der sympathische Sänger Patrick Maresch steht und tanzt trotz Seegang jeden Tag auf der Showbühne des Kreuzfahrtschiffes. Hotelmanager Fabian Leonhardt ist an Bord zuständig für das Schlafen, Essen, Trinken und für 400 Mitarbeiter. Seine größte Herausforderung, die Vorratshaltung: Ob Bleistift, Putzmittel oder Ananas, in den Vorratsräumen des Schiffes stapelt sich alles, was der schwimmende Hotelbetrieb für die nächsten 10 Tage braucht.