Wissen vor acht - Natur - Wo ist es kälter, am Nord- oder am Südpol? Heute | ARD | 19:45 - 19:50 Uhr | Wissensmagazin Infos

Die Pole unserer Erde - Kühlkammern unseres Planeten. Bitterkalt ist es dort, doch wer knackt den Kälterekord? Nord- oder Südpol? Diese Frage beantwortet Thomas D heute in "Wissen vor acht - Natur". Original-Titel: Wissen vor acht - Natur Laufzeit: 5 Minuten Genre: Wissensmagazin, D 2017