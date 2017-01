Auf dem Transport von den USA nach Großbritannien wird ein Raumpendler vom Typ "Moonraker" entführt. Geheimdienstchef M (Bernard Lee) betraut sofort seinen Spitzenagenten James Bond (Roger Moore) mit dem mysteriösen Fall. Nach einem aufregenden Luftduell mit "Beißer" (Richard Kiel) schreitet 007 zur Tat. Anscheinend steckt Hugo Drax (Michael Lonsdale), ein größenwahnsinniger Raumfahrt-Industrieller, hinter der Entführung. Dieser hat heimlich eine Raumstation im All errichtet und will von dort aus die Menschheit auf ungeheuerliche Weise vernichten, um anschließend eine neue Rasse zu züchten. Bond kommt dem Schurken auf die Schliche, obwohl Drax nichts unversucht lässt, ihm den Garaus zu machen. Erfreulicherweise ist 007 wieder trefflich bewaffnet worden; auch findet er in der hübschen Holly Goodhead (Lois Chiles) eine couragierte Partnerin. Zu zweit verfolgen sie Drax und dessen Gefolgschaft ins All; in der Raumstation des Erzbösewichts kommt es zum dramatischen Endkampf, bei dem nicht nur die Fetzen fliegen. Der elfte Bond-Film kostete 25 Millionen Dollar; dafür konnte nicht nur Production-Designer Ken Adam alle Register ziehen. Er stattete 007 diesmal u. a. mit einem elektronischen Blasrohr am Handgelenk und einem Fluchtfahrzeug aus, mit dem Bond über den Markusplatz in Venedig "gondeln" kann. Die Freude an der Persiflage ist groß in diesem aufwendigen Bond-Spektakel und wirkt ansteckend, mit vielen Filmzitaten wird nicht nur der "Krieg der Sterne" aufs Korn genommen; 007 behauptet sich im Kampf mit seinen Gegenspielern auf vielen pittoresken Schauplätzen. Der "Beißer" mit seinem Stahltrossen knackenden Haifischgebiss macht ihm wieder arg zu schaffen, aber zu guter Letzt wechselt sogar der schreckliche Berserker die Fronten und bewahrt den besten Superagenten aller Zeiten vor dem Verglühen im All - er wird ja noch gebraucht.