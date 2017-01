Der 16-jährige Karl bricht beim Eislaufen mit seiner Mutter Sabine auf einem einsam gelegenen Bergsee durch die Eisdecke und droht zu ertrinken. Dr. Martin Gruber und sein Bruder Hans können Karl noch in letzter Sekunde aus dem eisigen Wasser ziehen. Doch bei der Nachuntersuchung im Krankenhaus muss Martin neben der starken Unterkühlung einen schweren Leberschaden feststellen. Karl braucht dringend eine neue Leber. Zum Glück lässt dieses Organ auch eine Lebendspende zu. Damit ist die Chance, dass ein direkter Angehöriger als Spender in Frage kommt, groß. Leider muss Sabine diese Hoffnung zerstören. Um das Leben ihres geliebten Sohnes zu retten ist sie gezwungen, ihm ihr dunkelstes Geheimnis anzuvertrauen: Sie hat Karl als Säugling entführt. Dr. Martin Gruber muss nun die leiblichen Eltern finden, um das Leben seines Patienten zu retten. Doch das ist nicht so einfach: Karl ist nicht bereit, die Frau zu verraten, die ihn 16 Jahre lang großgezogen hat. "Gestohlenes Glück" ist ein Winterspecial zum Auftakt der 10. Staffel "Der Bergdoktor" mit sieben neuen Folgen.