Auf dem Weg nach Mason City beobachtet der Trapper Old Surehand den Überfall auf eine Eisenbahnlinie. Die Banditen können entkommen, provozieren auf ihrer Flucht jedoch einen Konflikt mit den Komantschen, weil sie in deren Territorium auf Büffeljagd gehen. Als bei einer Schießerei der Sohn des Ranchers Mac Hara getötet wird, schieben die Gangster den Indianern die Bluttat in die Schuhe. Kurz darauf trifft Tou-Wan, Sohn des Komantschen-Häuptlings Maki-Moteh, in Mason City ein, um gegen die Wilderei der weißen Männer zu protestieren. Doch ehe er aussagen kann, fällt er einem feigen Mordanschlag zum Opfer. Damit ist der Friedensvertrag zwischen Indianern und Weißen endgültig gebrochen. Um einen drohenden Krieg mit den Komantschen abzuwenden, bittet Old Surehand seinen Freund, den Apachen-Häuptling Winnetou, um Hilfe. Schließlich findet Surehand mit Unterstützung seines alten Freundes Old Wabble heraus, dass es sich bei dem Anführer der Gangster um jenen Mann handelt, der einst seinen Bruder ermordete: Jack O'Neal, Veteran der Südstaaten-Armee, den alle nur den "General" nennen. Er ist es auch, der den Indianern Waffen liefert und ihren Hass schürt. Gegen jede Chance versucht Winnetou, dem Komantschen-Häuptling die Wahrheit über den "General", zu berichten. Und auch Old Surehand wartet nur darauf, den wahren Mörder endlich zur Strecke zu bringen. Mit "Old Surehand" hat Spannungsspezialist Alfred Vohrer ("Der Hexer") einen echten Klassiker unter den zahlreichen Karl-May-Verfilmungen inszeniert. Action und Spannung, ein Schuss Humor und eine Prise Romantik machten das aufwendige Westernabenteuer bei seiner Erstaufführung zu einem großen Kinoerfolg. In der Titelrolle glänzt Stewart Granger als kluger Westernheld. Außerdem mit dabei: Pierre Brice in seiner Paraderolle als legendärer Apachen-Häuptling Winnetou und Italo-Star Terence Hill - allerdings noch unter seinem Namen Mario Girotti.