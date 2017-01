Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Mehr Termine Inhalt Mitten im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis betreibt der 30-jährige Mehdi mit seiner Lebensgefährtin Theresa (26) das Lokal "Rosi's Restaurant". Mit seiner Küche und seinem Service versucht sich der ungelernte Koch zwar von anderen 08/15-Restaurants abzuheben, doch leider ohne Erfolg: Seit der Eröffnung bleibt die Küche in dem 800-Seelenort meist kalt. Obwohl Mehdi kulinarisch auf frische und hochwertige Qualität setzt, erfüllt der Service das geforderte Niveau nicht. Auch kalkulatorisch punktet der 30-Jährige mit ausgeprägtem Unwissen. Die finanzielle Situation spitzt sich immer mehr zu und belastet das junge Elternpaar. Ist der Ofen bereits aus oder kann Mehdi die Kochprofis Frank Oehler, Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer mit seinen Kochkünsten überzeugen? Untertitel: "Rosi's Restaurant" in Hünstetten-Bechtheim Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2016 Gäste: Gäste: Frank Oehler, Ole Plogstedt, Nils Egtermeyer Folge: 329 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets