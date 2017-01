Kein Pardon Heute | ONE | 06:45 - 08:15 Uhr | Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt Ruhrpotturgestein Peter will einfach keine Brote mehr belegen. Obwohl sein Schnittchenservie gut läuft, hat er doch einen ganz anderen Traum - er will ein berühmter TV-Star werden! Sein Glück ist zum Greifen nah, als er die Gelegenheit bekommt, beim Quotenhit "Witzischkeit kennt keine Grenzen" mitzumachen... Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 1993 Gäste: Gäste: Achim Hagemann Schauspieler: Peter Schlönzke, Uschi Blum, Siegfried Schwäbli Hape Kerkeling Heinz Wäscher Heinz Schenk Hilde Schlönzke Elisabeth Volkmann Hilma Schlönzke Margret Homeyer Hermann Schlönzke Dirk Dautzenberg Gudrun von Wölk Andrea Heuer