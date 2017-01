Die Kommissare Alexander Bukow und Katrin König stoßen in Rostock auf einen besonders brutalen Mord: Am Tatort - dem Rücksitz eines Taxis - finden sie einen ermordeten Lehrer, dem die Zunge herausgeschnitten wurde. Alles deutet auf einen Täter mit guten medizinischen Kenntnissen. Die Spur führt nicht, wie zunächst vermutet, zur Russenmafia, sondern in die SM-Swingerszene. Als auch die Kommissare selbst sowie Bukows Familie ins Visier des Mörders geraten, zählt jede Sekunde, um nicht ein weiteres Opfer beklagen zu müssen.