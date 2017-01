U. a. Vierschanzentournee: 3. Springen in Innsbruck. Mit drei Siegen dominierte Peter Prevc (24) die Tournee 2015/16. In den vergangenen zehn Jahren konnte jedoch nur Gregor Schlierenzauer den Titel verteidigen. Prevc muss auch die Konkurrenz aus der eigenen Familie fürchten. Sein jüngerer Bruder Domen führt aktuell im Gesamt-Weltcup. Seine Premierensaison 2015/16 beendete 17-Jährige als 14., bei der Tournee belegte er Platz 17. Vor dem Springen in Innsbruck rengierte er auf dem zwölften Rang. - ca. 12.50 Langlauf: Weltcup, Tour de Ski, 15 km Verfolgung Herren, aus Oberstdorf/Deutschland (Reporter: Jens-Jörg Rieck)