Eine besorgte Nachbarin klopft abends an Janets Tür und teilt ihr mit, dass ein älteres Ehepaar aus der Nachbarschaft schon länger nicht mehr gesehen wurde. Janet verschafft sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und findet einen grausamen Tatort vor. Während der abgetrennte Kopf von Eunice Bevan bereits mehrere Tage lang am Fußende der Treppe lag, vegetierte ihr bettlägeriger Ehemann Joe im Schlafzimmer vor sich hin. Obwohl Joe im Krankenhaus wieder aufgepäppelt wird, kann er Janet und ihrer Kollegin Rachel keine brauchbaren Informationen über den Tathergang geben. Die Tochter des Ehepaars, Helen Bartlett, ist ebenfalls keine große Hilfe bei der Aufklärung des Verbrechens. Auch in ihren Privatleben haben Rachel und Janet mit Problemen zu kämpfen. Während die frisch verheiratete Rachel sich wieder nach ihrem Singleleben sehnt, wägt Janet ihre nächsten Schritte nach dem Scheitern ihrer Ehe ab.