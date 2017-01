"ZWEI FÜR EINEN - Das Quiz für den Westen" - So heißt die neue regionale Quiz-Show im WDR Fernsehen. Jede Woche spielen zwei neue Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen gegeneinander um den Sieg - aber nicht alleine! Denn an ihrer Seite quizzen jeweils zwei prominente Unterstützer, denn der Titel ist hier Programm: ZWEI FÜR EINEN. Sie geben alles für ihren Kandidaten und helfen ihm mit ihrem Wissen ins Finale der Show einzuziehen. Mit dabei sind: Yvonne Willicks, Guido Cantz, Lisa Feller, Sven Lorig, Thorsten Schorn, Ulrike von der Groeben und Thomas Herrmanns. Marco Schreyl wird in insgesamt drei Runden die Kandidaten und Promis im Studio mit unterhaltsamen und wissenswerten Quizfragen aus diversen Themenbereichen konfrontieren. Die Kandidaten müssen dabei entscheiden, ob sie die Frage selbst beantworten oder an ihre prominenten Unterstützer abgeben. Aber trauen sie ihnen die richtige Antwort wirklich zu? Oder gehen die Kandidaten lieber selbst ins Risiko? Derjenige, der sich und sein prominentes Team besser einschätzen und mehr Fragen richtig beantworten kann, zieht ins Finale ein. Dort ist der Kandidat auf sich allein gestellt und muss die gegnerischen Prominenten bezwingen - sein Promi-Team darf ihm nicht mehr helfen. Kann er die prominenten Gegner auch alleine besiegen und letztendlich das Finale für sich entscheiden? "ZWEI FÜR EINEN - Das Quiz für den Westen" geht am 4. und 6. Januar 2017 jeweils um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen an den Start. Ab 8. Januar 2017 ist die Show aus NRW dann jeden Sonntag um 22.45 Uhr zu sehen.