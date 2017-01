Die Ermittler der Spezialeinheit untersucht einen rätselhaften Doppelmord, der offenbar in Verbindung mit einer Einbruchserie in den Hollywood Hills steht. Detective Sanchez versucht indes, sich wieder in der Abteilung einzufinden. Er war wegen eines grenzwertigen Gewalteinsatzes in die interne Ermittlung geraten und vom Dienst suspendiert worden. Privat fällt Captain Raydor eine weitreichende Entscheidung über die Zukunft ihres Adoptivsohns Rusty. (SV1)