Die 16-jährige Amanda Pond gilt nach einem heftigen Streit mit ihrem Freund als vermisst. In einem Haus der wohlhabenden Familie, die sich für die Unterbringung und Versorgung von Obdachlosen engagiert, wird schließlich ihre Leiche entdeckt. Die Ermittler, die zunächst den Freund des Mädchens verdächtigen, können am Fundort Spuren sicherstellen, die einen ganz anderen Ermittlungsansatz nahelegen. Ein junger Mann, der früher in Amandas Familie als Pflegekind gelebt hat, rückt jetzt in den Fokus...