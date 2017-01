Doctor Who Heute | ONE | 20:15 - 21:00 Uhr | SciFi-Serie Infos

Eine geheimnisvolle extraterrestrische Kraft hat den vollständigen Himmel und auch den Flugverkehr eingefroren und bringt den blauen Planeten in einen Ausnahmezustand. Die Situation scheint aussichtslos, weil vom Doktor auch noch jede Spur fehlt. Clara, die Begleiterin des Doktors macht sich auf die Suche und findet ihn im Jahre 1138 in Essex, wo er eine mehrwöchige Party besucht hat. Es bleibt ihm keine Zeit sich zu sammeln denn auch Sarff ist eingetroffen und eröffnet ihm, dass der ältere Davros ihn umgehend treffen will. (Premiere in ONE) Untertitel: Der Zauberlehrling Laufzeit: 45 Minuten Genre: SciFi-Serie, GB 2015 Regie: Hettie MacDonald Folge: 1 Schauspieler: The Doctor Peter Capaldi David Tennant Matt Smith Billie Piper Clara Jenna Coleman Camille Coduri