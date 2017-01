Die Wollnys bekommen eine neue Küche. Höchste Zeit, fand Mama Silvia. Doch bei der Lieferung gibt es Schwierigkeiten. Da die Wollnys aber bereits ausgeräumt und ihre Küche an Freunde gegeben haben, steht die Familie mit einem Mal ganz ohne Kochmöglichkeiten da. Kurz entschlossen werden Töpfe, Besteck und Co. ins obere Geschoss von Sylvana, Flo, Sarafina und Peter geräumt. Dort gibt es zumindest eine Ausweichküche. Ganz andere Probleme hat Sylvana: Sie versucht, ihre Tochter Celina-Sophie aufs Töpfchen zu bringen. Doch das will nicht so richtig klappen. Die Situation spitzt sich zu und der Entschluss fällt: Silvia darf oben nicht mehr kochen. Es ist einfach zu wenig Platz und zu viele unterschiedliche Bedürfnisse. Werden die Wollnys die Situation wieder unter Kontrolle kriegen oder endet alles in einem gewaltigen Streit?