Tom et Jerry Show Heute | France 3 | 06:52 - 07:02 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Toodle, une beauté féline, vient demander de l'aide au chat et à la souris détectives. Elle craint que l'on ne s'en prenne à sa réserve de sardines en boîtes. Tom et Jerry se mettent donc à la recherche de suspect et tombent vite nez à nez avec un individu suspect... Original-Titel: The Tom and Jerry Show Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2014