Tom et Jerry Show Heute | France 3 | 06:30 - 06:41 Uhr | Animationsserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Polly vient demander de l'aide à Tom et Jerry. Un certain Barkley lui aurait volé son collier au parc. Nos deux amis acceptent de l'aider avec quelques réticences. En effet, Barkley est connu pour être une brute. Après une enquête rapide, ils découvrent que le chien féroce a volé plusieurs colliers... Original-Titel: The Tom and Jerry Show Laufzeit: 11 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2014 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets