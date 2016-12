Tom et Jerry Show Heute | France 3 | 06:41 - 06:51 Uhr | Animationsserie Infos

Tom vit paisiblement en chat d'intérieur. Butch, lassé de devoir fouiller dans les poubelles pour trouver des restes, convoite sa place. Il fait donc croire à Tom qu'il est en train de tomber malade par manque d'exercice et l'envoie dehors. Mais alors qu'il profite des joies d'être dans une maison, il comprend vite que cette vie n'est pas faite pour lui. Et de son côté, c'est pareil pour Tom. Les deux chats reprennent donc leur vie respective... Original-Titel: The Tom and Jerry Show Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2014