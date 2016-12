Tom et Jerry Show Heute | France 3 | 06:30 - 06:41 Uhr | Animationsserie Infos

Inhalt Tuffy fait appelle à Tom et Jerry, détectives privés pour un problème de taille : sa maison semble être hantée. Malgré leur réticence, les deux compères acceptent de suivre le souriceau chez lui pour lui prouver que les fantômes n'existent pas. Après quelques recherches infructueuses, ils en déduisent que le fantôme n'existaient que dans l'esprit de Tuffy. Mais alors qu'ils savourent une tarte, le fantôme fait son apparition. Original-Titel: The Tom and Jerry Show Laufzeit: 11 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2014