Dubrovnik im Süden Kroatiens liegt ganz idyllisch an der Adria und ist eine der schönsten Städte Europas, deren Altstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Im Sommer machen hier Dutzende von Kreuzfahrtschiffen Station, und es wimmelt von steinernen Zeugen einer bewegten Vergangenheit. Die Hauptattraktion ist die Stadtmauer. Zwei Kilometer lang führt die begehbare Mauer rund um die Altstadt. Sie wurde im 13. Jahrhundert gebaut, ist 25 Meter hoch und bis zu sechs Meter dick. Ein absolut lohnender Spaziergang, denn von hier aus hat man sensationelle Blicke auf Dubrovnik und die in der Sonne glitzernde Adria. Kein Wunder, dass hier schon Dutzende von Kinofilmen mit vielen internationalen Stars gedreht wurden. Alfred Hitchcock empfand die Stadt als Kulisse schon fast als zu schön. "service: reisen" unternimmt einen Streifzug in diese faszinierende Stadt am Meer.