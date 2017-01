Als Folge eines nicht ganz nach Plan verlaufenen Juwelenraubs in Cannes wandert der Gangster Simon ins Gefängnis. Nach sechs Jahren Haft erhält er vorzeitig seine Freiheit wieder pünktlich zum Silvesterabend. Da die Beute von damals nie gefunden wurde Simons Komplize Charlot konnte damit verschwinden hofft die Polizei, dass Simon sie zu Charlot führen wird. Aber zunächst einmal zieht es Simon zu Françoise und in ihre gemeinsame Wohnung. Er hatte die hübsche Besitzerin eines Antiquitätengeschäfts während der Vorbereitungen zu dem großen Coup kennen- und lieben gelernt. Allerdings muss er feststellen, dass Françoise offensichtlich einen anderen hat. In einer Rückblende werden der raffiniert geplante Raubüberfall noch einmal gezeigt und Vergangenheit und Gegenwart gekonnt miteinander verknüpft. "Amüsanter Krimi, in dem eine Vielzahl von Unterhaltungseffekten kontrastreich miteinander verbunden sind. Um einen raffiniert vorbereiteten Juwelenraub eines Gangsterduos spinnt sich eine romantische Liebesaffäre an der französischen Riviera, aber das Glück verlangt seinen Tribut. Nicht zuletzt dank der erstklassigen Darsteller, trotz einiger Längen niveauvolle Unterhaltung." (Lexikon des Internationalen Films)