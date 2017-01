Der King lebt! - Elvis in Deutschland Heute | 3sat | 23:00 - 00:00 Uhr | Dokumentation Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Für eineinhalb Jahre war Elvis Presley als Soldat von 1958 an in Deutschland. Der Dokumentarfilm begleitet deutsche Fans, deren Leben durch Elvis und seine Musik geprägt und teilweise verändert wurde. Laufzeit: 60 Minuten Genre: Dokumentation, D 2007 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets