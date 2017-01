Verstecken spielen: Der Bär möchte gern in Ruhe seine Rätsel lösen. Aber Mascha will Verstecken spielen. Mit vielen Tricks versucht sich der Bär davor zu drücken. Es nützt nichts. Mit seinem Rätselbuch in der Pfote lässt er sich auf das Spiel ein. Er hofft, wenigstens auf dem Mond Ruhe zu finden. Aber da hat er Mascha unterschätzt. Maschas tollkühne Schlittenfahrt: Der Bär liegt ohnmächtig unter einem großen Baum. Als er wieder aufwacht, erinnern sich alle Beteiligten anders daran, wie es zu diesem Unfall kam. Mascha hat natürlich keine Schuld. Aber der Bär und der Hase erinnern sich genau, wie Mascha sich in den Motorschlitten gesetzt hat und einfach losfuhr. Sie konnte ihn nicht lenken und auch nicht anhalten. Es war lebensgefährlich für das Mädchen, den Hasen und alle in der Nähe. Ob Mascha wohl irgendwann einsieht, dass sie doch Schuld am Unfall ist?