Showmaster sind die Unterhaltungskünstler für die Familiensendungen am Abend des Sonnabends. Aber nicht nur die "Urväter" der Fernsehunterhaltung wie Frankenfeld, Kulenkampff und Co. haben viel zu bieten, auch der auf sie folgende "Nachwuchs" kann sich sehen lassen. Bei Klassikern wie zum Beispiel "Dalli Dalli" kann man direkt vergleichen, wie sich Kai Pflaume als Quizmaster macht. Was hat Jörg Pilawa von Rudi Carrell gelernt und wann hat eigentlich die Showkarriere von Florian Silbereisen begonnen? Wer durfte durch "Ein Kessel Buntes" führen? Warum durfte der Kurt mit seiner Paola gemeinsam moderieren? Und was hatte Harald Juhnke damit zu tun? Viele kleine Geschichten und ein Wiedersehen mit alten und vor allem mit den neuen Unterhaltungskünstlern des Fernsehens. Die Palette der Showmaster und Entertainer, die der Film Revue passieren lässt, reicht von Rudi Carrell, Hans Joachim Kulenkampff, Peter Frankenfeld und Thomas Gottschalk bis hin zu Gisela Schlüter, Michael Schanze, Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen.