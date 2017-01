Die Kurische Nehrung, eine schmale Landzunge an der Ostseeküste Litauens, ist berühmt für ihre Bernsteinvorkommen. Im Herbst, wenn Stürme das Meer aufwühlen, wird das versteinerte Baumharz an den Strand gespült. Das ist die Stunde der Bernsteinfischer. Kasimieras Mizgiris aus Nida ist einer von ihnen. Ganz früh, noch vor Sonnenaufgang, macht er sich mit seinem Kescher auf den Weg zum Strand. Er will vor allen anderen da sein und sein Glück versuchen. Bernstein schwebt im Salzwasser. Der Bernsteinfischer beobachtet die Gischt. Für Bruchteile einer Sekunde blitzen zwischen den Schaumkronen die gelben Bernsteinbrocken auf, die er dann mit dem Kescher zu fangen versucht. Eine mühevolle und gefährliche Arbeit. Denn die Bernsteinfischer müssen aufpassen, dass die Wellen sie nicht mitreißen und fortspülen. Zum Aufwärmen zwischendurch gibt es Bernsteinschnaps, selbst gebraut aus Wodka und kleinen Bernsteinstückchen, die dem Getränk einen harzigen Geschmack verleihen. Als Kasimieras Mizgiris 1969 zum ersten Mal auf die Kurische Nehrung kam, war er von der Ursprünglichkeit dieser kargen Dünenlandschaft fasziniert. Der Bernstein wurde zu seiner Berufung. Im Fischerdorf Nida betreibt Kasimieras ein kleines Bernsteinmuseum mit wertvollen Fund- und Schmuckstücken. Und in seiner Werkstatt gleich an der Strandpromenade verarbeitet er seine Bernsteinfunde selbst zu modernen Anhängern. Die vielen Sommergäste, die Nida auf der Suche nach Spuren des alten Ostpreußen besuchen, überrascht Mizgiris damit, dass aus den fossilen Harzklumpen viel mehr entstehen kann, als nur "Omas Bernsteinkette". Die fünfteilige Doku-Serie "Frühmorgens in..." begleitet in unterschiedlichen Regionen Europas liebenswerte Frühaufsteher, deren Leben besonders durch ihre Arbeit am zeitigen Morgen bestimmt wird. Es ist die Natur, die den frühmorgendlichen Beginn verlangt, die drohende Hitze des Tages und manchmal auch mögliche Konkurrenten. Poetische Landschaften prägen die traditionellen Handgriffe und Handwerke der Menschen. Noch vor Anbruch des Tages sind der Salzbauer, die Rosenpflückerin, der Karpfenfischer, der Korkbauer und der Bernsteinsucher unterwegs zu ihren Arbeitsstätten am Meer, im Wald, in den Bergen, am See.