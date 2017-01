Seit Tagen fehlt jede Spur von der vermissten Schwedin Inga Hedeman, die sich in den Townships von Kapstadt engagiert. Kommissar Wallander, gerade für eine Konferenz in Südafrika, lässt sich bereitwillig von der örtlichen Polizei um Hilfe bitten: Er soll seinen Landsmann Axel Hedeman, den Mann der Verschwundenen, beruhigen und ihn von unüberlegter Zusammenarbeit mit der Presse abhalten. Dem eigensinnigen Wallander ist mehr nach Polizeiarbeit als nach Theorie auf der Fachtagung zumute, und so beginnt er seine eigenen Nachforschungen: Auf einer abgelegenen Farm findet der Kommissar eine Halskette der Vermissten und zudem zwei nicht von ihr stammende Finger. Mit Unterstützung der selbstbewussten Kapstädter Kollegin Grace Mthembu findet er heraus, dass die abgetrennten Finger dem Kleinkriminellen Victor Mabasha gehören. Dieser wird mittlerweile nicht nur von der Polizei gesucht: Als Wallander ihn in einer Bar ausfindig macht, rettet er Mabasha vor den Schüssen eines maskierten Motorradfahrers und gerät in eine gefährliche Verfolgungsjagd in den Townships. Nach und nach macht der schwedische Kommissar sich klar, dass es hier längst um mehr als nur eine Entführung geht: Südafrika steht kurz vor den Kommunalwahlen und die Einwohner hoffen auf einen sozialen Wandel. Der visionäre Politiker Bernie Mewiya möchte die Wohlstandsschere im Land schließen und staatliches Geld in billigen Wohnraum anstatt in große Luxushotels investieren. Mit dieser Politik stößt er jedoch auf den Widerstand der etablierten Eliten des Landes, die ihren eigenen Reichtum mit allen Mitteln zu steigern versuchen ...