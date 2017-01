Am 3. Juli 2009 war es endlich soweit: Im Tierpark Hagenbeck bringt Elefantenkuh Thura ein gesundes Elefantenmädchen zur Welt. Rani, so heißt die Kleine, in Sanskrit das Wort für Königin und Prinzessin. Rani ließ lange auf sich warten: Nach einer Tragzeit von 679 Tagen erblickt sie im Kreis der Herde das Licht der Welt. 18 Stunden dauerte die anstrengende Geburt. Das Elefantenbaby ist etwa einen Meter groß und wiegt 90 Kilogramm. Schon jetzt ist Rani der ganze Stolz von Elefantenpfleger Thorsten Köhrmann. Auf sein Kommando heben Thura, Yashoda, Mogli und die anderen Elefantendamen brav das Bein. Er spielt mit dem Elefantenkalb Thai Fußball, führt seine Schützlinge an heißen Sommertagen in den "Strand-Klub" und hält ihnen den Rüssel, wenn der Tierarzt Blut abnehmen muss. Kein anderer Pfleger wird von den Dickhäutern so respektiert wie Thorsten Köhrmann. Hagenbeck setzt sich seit langem für die Erhaltung der bedrohten Asiatischen Elefanten ein und ist der erste Tierpark, in dem erfolgreiche Herdengeburten stattgefunden haben. Hussein ist ein äußerst erfolgreicher Zuchtbulle, seit 1992 kamen zehn gesunde Babys auf die Welt. Die Herde lebt in einer naturnah gestalteten Anlage mit knapp 8.000 Quadratmetern Fläche. Während der Geburt im Schutze der großen Elefantenhalle sind meist alle weiblichen Herdenmitglieder ähnlich wie in freier Wildbahn dabei. Hagenbecks Tierarzt Dr. Flügger und die Tierpfleger halten Abstand und würden nur im Notfall zu Hilfe eilen. Im Alltag allerdings suchen die Pfleger den direkten Kontakt zu den weiblichen Elefanten. Diese Methode ermöglicht einen vertrauensvollen Umgang und erleichtert die Pflege und Behandlung durch einen Tierarzt. Sonst wäre Thuras "Schwangerschaftsvorsorge" mit Ultraschall und Blutabnahme schwieriger, wenn nicht gar unmöglich gewesen. Der Film begleitet Hagenbecks Elefantenpfleger Thorsten Köhrman und seine Kollegen in ihrem Alltag, gibt Informationen zur modernen Elefantenhaltung und zucht und zeigt in anrührenden Aufnahmen die Geburt von "Prinzessin Rani".