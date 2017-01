Supernatural Heute | Pro7 MAXX | 20:15 - 21:10 Uhr | Mysteryserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Brüder Sam und Dean Winchester untersuchen einen mysteriösen Parasiten-Befall. Die beiden Dämonenjäger können das auffällige Kleinstlebewesen als den so genannten "Khan-Wurm" identifizieren. Seine menschlichen Opfer entwickeln schon kurz nach dem Befall einen geradezu übernatürlichen Durst und werden schließlich zu sehr gefährlichen Killern. Der Fall führt außerdem zu einem Wiedersehen zwischen Dean und Ex-Marine Cole Trenton. (SV1) Untertitel: The Things They Carried Laufzeit: 55 Minuten Genre: Mysteryserie, USA 2015 Regie: John Badham Folge: 15 FSK: 12 Schauspieler: Sam Winchester Jared Padalecki Dean Winchester Jensen Ackles Mark Sheppard Dax J. Alex Brinson Cole Trenton Travis Aaron Wade Kit Verson Richard de Klerk