Anna (Felicitas Woll) ist mit Leib und Seele Bäuerin. Für Männer gab es bislang keinen Platz in ihrem Leben, doch nun wird es höchste Zeit. Vater Hans (Sepp Schauer) und Mutter Elisabeth (Petra Kelling) wollen sich zur Ruhe setzen und ihr den Hof übergeben. Die anfallende Arbeit schafft Anna aber nicht alleine, und einen Angestellten kann sie sich nicht leisten. Ein Ehemann muss her. Attraktiv, humorvoll, intelligent und fantasiebegabt, was die erotische Seite angeht, sollte der schon sein. Und vor allem: Bauer, natürlich Bio! Das Internet-Dating erweist sich bei ihrer Suche als nicht sehr hilfreich. Obendrein wollen die Eltern sie auch noch mit Ludwig (Leo Reisinger), dem Sohn eines Großbauern, verkuppeln. Wider Erwarten hat der sich zu einem feschen jungen Mann gemausert. Er hat Witz und kann als erfahrener Landwirt zupacken. Während Anna darüber nachdenkt, warum der Funke nicht überspringt, verliebt sie sich in den charmanten Georg (Stephan Kampwirth), der tagtäglich an ihrem Stand Gemüse kauft - obwohl er gar nicht kocht. Als Pilot kommt er leider nicht infrage, denn die Bäuerin gibt es nur mit Hof, den sie auch für ihren Traummann nicht aufgeben will. Anna hadert zwischen Herz und Hof, Kerl und Kühen. Plötzlich hat sie eine geniale Idee. In dieser romantischen Komödie muss Felicitas Woll als moderne Landwirtin ihrer wahren Liebe ein Bauernopfer bringen. Stephan Kampwirth als bodenständiger Überflieger und Leo Reisinger als musikalisch begabter Landwirt machen ihr die Wahl nicht leicht. Sepp Schauer und Petra Kelling als Eltern hoffen, dass ihre Saat aufgeht. Mit seinem originellen Gastauftritt gibt Heio von Stetten dem modernen Heimatfilm nach Motiven von Utta Danella eine italienische Note. Und wenn zur Musik von Helmut Zerlett die Sau rausgelassen wird, dann bleibt kein Auge trocken.