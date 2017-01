1. Runde in Doha/Katar. Bis zum Beginn der Australian Open sind’s nur noch zwei Wochen. Höchste Zeit, seine Form — wie demnächst in Melbourne auf Hartplatz — unter Wettkampfbedingungen zu testen. 2015 war Philipp Kohlschreiber (33) hier an Nummer fünf gesetzt und scheiterte in der Auftaktrunde an Jan-Lennard Struff. Zweimal gewann Kohlschreiber übrigens in Doha: 2008 und 2013, allerdings „nur“ im Doppel mit David Skoch bzw. Christopher Kas. Titelverteidiger im Einzel ist Novak Djokovic. - Qatar Open: 1. Runde