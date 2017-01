Zusammenfassung der ersten Etappe der Rallye Dakar. Bereits das neunte Jahr in Folge führt die zum insgesamt 39. Mal ausgetragene und wohl bekannteste und spektakulärste Rallye der Welt die Fahrer ausschließlich durch Südamerika, in diesem Jahr durch Argentinien, Bolivien und Paraguay. Von Asuncion müssen die Teilnehmer in zwölf Etappen gut 9.000 km zurücklegen, bis sie den Zielort Buenos Aires erreichen. - 1. Etappe