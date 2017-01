Navy CIS: New Orleans Heute | SAT.1 | 21:15 - 22:10 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Pride und seine CIS-Ermittler werden auf einen Vorfall in der Küche eines beliebten Restaurants angesetzt. Bei der Explosion eines Gasherdes ist nämlich eine Navy-Angehörige zu Schaden gekommen. Die junge Schiffsköchin Danielle Jarrett befand sich auf Landurlaub und half gerade im Betrieb ihres Vaters aus, als es zu der folgenschweren Detonation kam. Das Team stellt fest, dass der betreffende Herd manipuliert war, und geht deshalb der Frage nach, ob es jemand auf Danielle abgesehen hatte. Original-Titel: NCIS: New Orleans Untertitel: Blitz in der Küche Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2016 Regie: Terrence O'Hara Folge: 22 FSK: 12 Schauspieler: Dwayne Pride Scott Bakula Christopher LaSalle Lucas Black Meredith Brody Zoe McLellan Sebastian Lund Rob Kerkovich Patton Plame Daryl Mitchell Sonja Percy Shalita Grant