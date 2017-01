Eine fast ganz in Säure aufgelöste männliche Leiche und ein kleines Mikrofon bringen Booth und Bones auf die Spur einer tödlichen Verschwörung in Geheimdienstkreisen. Der Tote, dessen Überreste in einem abgelegenen Waldstück entdeckt wurden, war ein Agent des Secret Service. Nach ersten Ermittlungen taucht der beunruhigende Verdacht auf, dass der Mord an dem Mann mit einem geplanten Anschlag auf das Leben des Präsidenten zusammenzuhängen scheint...