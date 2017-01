Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Heute | VOX | 20:15 - 23:05 Uhr | Fantasyabenteuer HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Zauberlehrling Harry Pottetreuen freunde r und seine Ron und Hermine begeben sich auf eine lebensgefährliche Mission. Sie müssen Voldemorts Geheimnis seiner Unsterblichkeit und Zerstörungskraft finden und vernichten: seine Horkruxe. Ohne die Hilfe ihrer Professoren oder gar den Schutz von Professor Dumbledore sind die drei Freunde mehr denn je aufeinander angewiesen. Doch dunkle Kräfte in ihrer Mitte versuchen sie unbarmherzig auseinanderzureißen. (SV1) Original-Titel: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 Laufzeit: 170 Minuten Genre: Fantasyabenteuer, USA, GB 2011 Regie: David Yates FSK: 12 Schauspieler: Harry Potter Daniel Radcliffe Lord Voldemort Ralph Fiennes Professor Severus Snape Alan Rickman Hermione Granger Emma Watson Professor Albus Dumbledore Michael Gambon Ron Weasley Rupert Grint