34. Spieltag: ERC Ingolstadt — Nürnberg Ice Tigers. Das Erreichen des Halbfinals in der Vorsaison war für die Nürnberger die beste Spielzeit seit ihrem Finaleinzug 2006/2007. Der Aufwärtstrend setzt sich aktuell fort, die Ice Tigers belegen den zweiten Platz. Auf den guten Saisonstart, u. a. nach einem Auswärtssieg in Ingolstadt, will sich im Frankenland aber keiner ausruhen. Mit dem Kanadier Brandon Prust (32) wurde ein langjähriger NHL-Profi (539 Einsätze) bis Saisonende verpflichtet.