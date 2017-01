The Lost Planet Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Science-Fiction HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Irgendwann in der Zukunft: Weltraumtourismus ist so alltäglich wie ein Flug nach Mallorca. Doch als sechs junge Leute mit ihrem Space-Kreuzer, stranden sie auf einem Planeten mit mordlustigen Aliens. Original-Titel: Dark Space Laufzeit: 105 Minuten Genre: Science-Fiction, USA 2013 Regie: Emmett Callinan FSK: 12 Schauspieler: Shelly Alana Dietze Jack Steve West Devin Keith Reay Flower Tonya Kay Kristy Avital Ash Shaun Joseph Darden