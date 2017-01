Nachdem sich Pennys Mutter Mary und Leonards Vater Alfred am Abend zuvor so gut verstanden haben, fürchten alle, dass die beiden auch zusammen in der Kiste waren. Doch die beiden streiten es ab. Mary sorgt sich, dass Leonard ihre Familie ablehnen könnte, weil Pennys Bruder gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde. Sheldon überrascht alle mit einer ungewöhnlich emotionalen Rede. Howard hat nach wie vor Angst, dass die Army hinter ihm her ist und tatsächlich meldet sich ein Colonel bei ihm…