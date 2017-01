Der Film betrachtet ein literarisches Meisterwerk neu, den Geniestreich des jungen Thomas Mann: ein "Hausbuch" der Deutschen und zugleich Weltliteratur. Denn diese Geschichte wurde und wird gleichermaßen in Berlin, Paris und Tokio gelesen und verstanden. Durch "Buddenbrooks" lernen Leser überall auf der Welt ein liebenswürdiges Deutschland kennen - das integre, aber gefährdete Deutschland vor dem Zivilisationsbruch der Nazidiktatur. Der Roman hat noch jede Generation zu jeweils eigener Auseinandersetzung herausgefordert. Auch dieser Film liest ihn neu, mit den Augen des beginnenden 21. Jahrhunderts, doch ohne aufgesetzte Aktualisierung. Mit einem Blick, der tiefer in die historischen Zusammenhänge eindringen, näher ans Innere der Figuren herankommen will als die bisheriger Verfilmungen. Thomas Manns großes Epos von Glanz und Verfall einer Lübecker Kaufmannsfamilie ist für uns die Erörterung gültig gebliebener, ja, zum Teil drängender gewordener Fragen. Die wohl wichtigste davon: Wie können wir unseren Platz im Leben finden im Spannungsfeld zwischen so genannten Sachzwängen und dem persönlichen Glücksanspruch, ohne unsere Integrität zu verlieren? Auf dem farbigen Hintergrund einer Epoche des Umbruchs, zwischen Biedermeier und Gründerzeit, wird eine Familiengeschichte entfaltet. Die Buddenbrooks haben sich über Generationen einigen Reichtum und eine angesehene Position im selbstgenügsamen Stadtstaat Lübeck erworben. Jean Buddenbrook ist selbst schon Erbe. Sein unternehmerisch tüchtiger Vater hatte durch riskante Geschäfte das Firmenkapital beträchtlich erhöht, er sucht es zu erhalten und behutsam zu mehren. Mit seiner Frau Bethsy, die ebenfalls aus wohlhabender Familie stammt, führt er eine Ehe, die ihr mittleres Glück aus der Zufriedenheit alltäglicher Pflichterfüllung bezieht. Die Kinder der beiden stehen im Mittelpunkt der Erzählung. - Kinofassung