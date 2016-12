Süßwarenfabrikant Friedrich Hoffmann misstraut seinen beiden unfähigen, geldgierigen Neffen und überlässt dem begabten, aber leichtlebigen Dr. Paul Degenhart die Leitung einer seiner Firmen. Paul verliebt sich in seine neue Sekretärin Susanne, ohne zu ahnen, dass sie Hoffmanns unverhofft aufgetauchte Enkelin ist. Paul glaubt, dass Friedrich ein Auge auf die burschikose Susanne geworfen hat, was zu einigen Missverständnissen führt und auch die erbschleicherischen Neffen in Panik versetzt. Friedrich Hoffmann (Otto Schenk) führt seine Süßwarenfabrik und Konditoreikette "Mona" erfolgreich, aber autoritär - sehr zum Missfallen seiner Neffen Oskar (Gerhard Zemann) und Theodor (Franz Robert Wagner). Die beiden sind Hoffmann keine große Hilfe, doch er hat sie um des lieben Familienfriedens willen eingestellt. Der gerät jedoch in Gefahr, als Hoffmann die konkurrierende Firma "Schokospaß" aufkauft und statt der Neffen seinen engagierten Assistenten Dr. Paul Degenhart (Tobias Moretti) mit der Leitung betraut. Noch eine weitere Sorge treibt den Patriarchen um: Die burschikose Susanne Arnold (Annika Pages) hat sich in sein Büro eingeschmuggelt und ihm erklärt, sie sei seine Enkelin. Wehmütig erinnert sich der Junggeselle an seine große Jugendliebe, deren Kosename seine Firma schmückt. Bevor Friedrich sich Gedanken darüber machen kann, ob die junge Frau vielleicht eine Erpresserin sein könnte, ist sie schon spurlos verschwunden. Aber Friedrich ist von ihrem natürlichen Charme so fasziniert, dass er nach ihr zu suchen beginnt. Susanne bewirbt sich ahnungslos bei Paul als Sekretärin. Der ist von Susannes Ausstrahlung sogleich verzaubert. Auf einer Geschäftsreise nach Budapest kommen sie sich näher. Als Paul jedoch entdeckt, dass Friedrich ein Auge auf seine erste große Liebe geworfen hat, ist er eifersüchtig. Doch auch Susanne fühlt sich von Paul hintergangen, als sie merkt, dass er mit Friedrich verwandt ist. Friedrich kann das Missverständnis schließlich klären.