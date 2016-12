Von einem auf den anderen Tag verliert der erfolgsverwöhnte Börsenmakler Louis Winthorpe Job, Vermögen und Verlobte. Was er nicht weiß: Seine Bosse haben das Ganze inszeniert. Sie wollen testen, ob Erfolg in den Genen oder an äußeren Umständen liegt und setzen den kriminellen Afroamerikaner Billy Ray Valentine an Winthorpes Stelle.