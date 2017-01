Wer weiß eigentlich, wie das geht, einen Korb zu flechten? Was muss man dafür können? Wie viel Kunstfertigkeit benötigt man? Und wie viel Zeit - die Zeit, ihn zu flechten und auch die Zeit, zu zeigen, wie es geht? In der Reihe "Handwerkskunst" lässt das SWR Fernsehen seine Zuschauer an der Entstehung von einem besonderen Korb teilhaben, zeigt Bilder, die bleiben. Sein Name: "Hüftschmeichler". Er ist ein Einkaufskorb, der sich an die Hüfte schmiegt, individuell und einzigartig. Seine Macherin aus Kindenheim in der Pfalz heißt Monika Nickel-Stein, ist 40 Jahre jung und Handwerksmeisterin im Korbflechten. Sie macht alte, traditionelle Handwerkskunst gepaart mit neuen, modernen, auch mal schrägen Ideen - wie eben jener für den schönen, schiefen Einkaufskorb.