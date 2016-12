Independence Day Heute | SAT.1 | 20:15 - 23:15 Uhr | Science-Fiction HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Ein riesiges Flugobjekt nähert sich der Erde und entlässt zahlreiche Raumschiffe, die sich über jeder wichtigen Stadt positionieren. Schon bald greifen die Ufos an, und eine Welle der Zerstörung vernichtet alle großen Städte. Am Independence Day startet Präsident Thomas Whitmore (Bill Pullman) gemeinsam mit dem Computerspezialisten David Levinson und dem Kampfflieger Captain Steven Hiller einen Gegenangriff. Laufzeit: 180 Minuten Genre: Science-Fiction, USA 1996 Regie: Roland Emmerich FSK: 12 Schauspieler: Captain Steven Hiller Will Smith Präsident Thomas J. Whitmore Bill Pullman David Levinson Jeff Goldblum First Lady Marilyn Whitmore Mary McDonnell Julius Levinson Judd Hirsch General William Grey Robert Loggia