Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs Heute | Pro7 | 20:15 - 00:05 Uhr | Fantasyabenteuer

Inhalt Der böse Sauron lässt die Stadt Minas Tirith angreifen. Zauberer Gandalf (Ian McKellen) muss mit einer List das Heer von Rohan rufen. Derweil kämpfen sich Sam und Frodo (Elijah Wood) unter Gefahren zum Schicksalsberg vor. Original-Titel: The Lord of the Rings: The Return of the King Laufzeit: 230 Minuten Genre: Fantasyabenteuer, USA, NZ 2003 Regie: Peter Jackson FSK: 12 Schauspieler: Frodo Beutlin Elijah Wood Samweis Gamdschie Sean Astin Gandalf Ian Mc Kellen Aragorn / Streicher Viggo Mortensen Arwen Undómiel Liv Tyler Gollum / Sméagol Andy Serkis