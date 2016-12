Die Insel Heute | Pro7 | 22:35 - 01:10 Uhr | SciFi-Thriller Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt In naher Zukunft. Lincoln Six-Echo (Ewan McGregor) und Jordan Two-Delta (Scarlett Johansson) leben unter der Erde. Als sie erfahren, dass sie geklont wurden, um später ihre Organe zu spenden, planen die beiden ihre Flucht. Laufzeit: 155 Minuten Genre: SciFi-Thriller, RUS, USA 2005 FSK: 12 Schauspieler: Lincoln Six Echo / Tom Lincoln Ewan McGregor Jordan Two Delta / Sarah Jordan Scarlett Johansson Albert Laurent Djimon Hounsou Dr. Bernard Merrick Sean Bean James McCord Steve Buscemi Starkweather Two Delta / Jamal Starkweather Michael Clarke Duncan Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets